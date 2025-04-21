В Китае предположили, какие мотивы несет пасхальное перемирие Sohu: Путин объявил пасхальное перемирие для разрешения конфликта на Украине

Фото: МО РФ

ВС РФ в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие для того, чтобы показать Западу стремление Кремля к скорейшему разрешению конфликта на Украине, передает китайское издание Sohu со ссылкой на свой источник. Об этом свидетельствует заявление спецпредставителя американского президента Кита Келлога, что Украина не станет членом НАТО.

Также, по версии Sohu, стратегия российского лидера может включать улучшение военной позиции ВС РФ. Не исключено, что страна будет готовиться к последующим операциям на фронте.

Ранее сообщалось, что ВСУ во время пасхального перемирия совершили около 5000 атак на российские позиции. По словам Владимира Путина, всего было 4900 нарушений, из которых зафиксировано шесть атак и 90 попыток ударов беспилотников самолетного типа.

По словам военкора Бориса Рожина, часть командиров ВСУ уже не слушается украинского лидера Владимира Зеленского и саботирует его приказы, поэтому нарушение пасхального перемирия с их стороны было ожидаемо. Так он прокомментировал итоги пасхального перемирия 19–20 апреля, объявленного Москвой и Киевом. По словам эксперта, Украина остается инструментом Запада, не заинтересованного в завершении конфликта, что также объясняет нарушение перемирий.