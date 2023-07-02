В Китае раскрыли истинные цели США на Украине Global Times: США и НАТО используют кризис на Украине для ослабления России

Фото: МО Украины

Для США и их союзников по НАТО украинский кризис не столько трагедия, сколько возможность, сообщает Global Times. По данным китайского издания, прикрываясь поддержкой Киева, Альянс реализует собственные цели, направленные на ослабление России.

Это стратегия хулигана. Возглавляя крупнейшее военное присутствие в мире, США воодушевлены обновленным чувством цели: расширение и нейтрализация старого врага, — говорится в публикации.

По словам автора статьи, США продолжают наращивать и усиливать свое присутствие в Европе. Продвигая свои геополитические амбиции, Вашингтон угрожает еще больше приблизить стрелки часов Судного дня к полуночи. Кроме того, США рассчитывают расширить свое влияние на Крайнем Севере, чтобы еще больше окружить Россию, а затем и Китай.

Ранее китайский журналист Сюй Хайюнь в своей статье предупредил страны Европы и мира о расплате за развитие конфликта между Украиной и Россией, который провоцирует НАТО. Он отметил, что из-за обострения конфликта в мире наступили продовольственный и энергетический кризисы, и, если такая тенденция продолжится, неизбежно появятся новые последствия.

В США бывшая конгрессвумен Тулси Габбард заявила, что политика администрации президента Джо Байдена приблизила мир к ядерной войне. По ее словам, таким может быть результат противостояния с Россией, которое сейчас ведется за счет Украины.