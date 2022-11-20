В Китае раскрыли истинную реакцию США на прилет ракеты в Польше Global Times: учения НАТО и реакция на падение ракеты в Польше показали лицемерие США

Фото: Polish Police Department

Военно-морские учения НАТО с участием пяти авианосцев в Атлантике и Средиземном море демонстрируют лицемерие США и разобщенность Альянса, нежели желание Вашингтона избежать прямого конфликта с Москвой, считает обозреватель Global Times Ай Джун. По его мнению, Штатам выгодно, чтобы активизация учений военно-политического блока носила долговременный характер, а это, считает журналист, является намеренной эскалацией.

Всё, чего сейчас хотят США, — это придать активизации НАТО долговременный характер. <...> НАТО может попытаться сдержать своего соперника или охладить эскалацию на поле боя с помощью таких усилий (военных учений. — NEWS.ru). Правда в том, что это намеренно увеличивает напряженность и неопределенность, — говорится в публикации.

Обозреватель подчеркнул, что западные СМИ при освещении учений НАТО единодушно вспоминают ситуацию с падением ракеты в Польше — первый случай, когда конфликт перекинулся на территорию страны—члена Альянса. Лидеры как Польши, так и НАТО сообщили, что ракета, скорее всего, была выпущена ВСУ, но генсек Альянса Йенс Столтенберг прямо заявил, что «ответственность за инцидент лежит на России». Таким образом, учения НАТО, считает Джун, являются очередным актом сдерживания Москвы.

Журналист также отметил, что четыре из пяти авианосцев НАТО, участвовавших в учениях, действуют не слажено. Франция направила «Шарля Де Голля» с целью обеспечения собственной безопасности, а не безопасности НАТО или США, и уж тем более не Украины, считает Джун. По его мнению, итальянский авианосец Cavour ограничен боевыми возможностями, а Лондон тесно координирует свои действия с Вашингтоном из-за сильной зависимости от США, в том числе в плане военной техники,.

Так называемые единство, сплоченность и железная приверженность стабильности участников учений основаны на зыбучих песках. Они объединяются из соображений политкорректности, а не искренности, — добавил Джун.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США считают упавшую в Польше ракету украинской. На регулярном пятничном брифинге для журналистов она заявила, что официальные лица Вашингтона и Варшавы контактировали с Украиной, «чтобы прояснить факты».