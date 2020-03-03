https://static.news.ru/photo/87c28f42-5d4a-11ea-990d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mao Siqian/Global Look Press

Ужесточить меры по въезду в КНР граждан тех стран, где растет число заболевших коронавирусом призвала ведущая газета страны «Жэньминь жибао».

Отмечается, что в официальном издании ЦК компартии Китая считают ошибочным мнение, что надо заботиться только о том, чтобы противостоять распространению инфекции внутри страны. В частности, приводятся данные о том, что из 11 новых случаев заражения коронавирусом в стране за истекшие стуки, семь «импортированы» в провинцию Чжэцзян. Аналогичные случаи есть и в других регионах.

Газета призвала к жестким мерам по предотвращению риска ввоза инфекции из-за рубежа, но предостерегла от полного закрытия границ, признавая необходимым активный обмен информацией с различными странами мира и международными организациями.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 3 марта она затронула более 92 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 3 тысяч заболевших. Выздороветь удалось более чем 48 тысячам пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения признала эффективность принимаемых Россией мер по борьбе с коронавирусом.