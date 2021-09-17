В Китае призвали изучить военную лабораторию США на предмет коронавируса

Изучить работу главной военной биологической лаборатории США в Форт-Детрике на предмет возможного появления оттуда коронавируса SARS-CoV-2 призвал экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) научный сотрудник Уханьского университета, крупный китайский историк У Эньюань. Своё мнение он высказал в интервью РИА Новости.

По словам учёного, он является историком, а не биологом, потому не может сказать, были ли создан коронавирус, захвативший весь земной шар, в лаборатории, однако он знает , что на базе Форт-Детрик, согласно данным центров по контролю и профилактике заболеваний в США, неоднократно нарушались правила безопасности. В этой связи происходили вспышки респираторных заболеваний у жителей расположенных поблизости домов престарелых. Выявленные симптомы при этом напоминали симптомы коронавирусной инфекции.

Уже это порождает закономерный вопрос: а не связан ли коронавирус с этой базой? Поэтому мы надеемся, что группа экспертов ВОЗ проведёт расследования в биологической лаборатории в Форт-Детрике так же, как она это делала в Ухани, — заявил учёный.

После Второй мировой войны база Форт-Детрик получила в своё распоряжение все разработки отряда № 731 Квантунской армии Японии. Это подразделение занималось опытами по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами.

Ранее У Эньюань предположил, что американские биолаборатории могут использовать наработки отряда № 731 и в настоящее время. При этом некоторые лаборатории США действуют у границ России и Китая.