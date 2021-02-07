В Китае призвали искать источник возникновения коронавируса по всему миру

https://static.news.ru/photo/f6ed8558-834b-11ea-acd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Источник распространения нового коронавируса следует искать по всему миру, а не только в Китае. Об этом заявил посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай.

Дипломат в эфире CNN напомнил, что в настоящее время в Ухани работает группа экспертов ВОЗ. Они активно общаются с китайскими коллегами и пытаются получить всю имеющуюся информацию о вирусе. При этом Цуй Тянькай предложил вспомнить о том, что в СМИ проходили и более ранние сообщения о заражениях.

Так что, безусловно, есть необходимость далее вести поиски по всему миру, чтобы действительно установить источник распространения вируса, чтобы человечество было лучше подготовлено, когда мы вновь столкнёмся с другим вирусом, — считает посол.

Дипломат также отметил, что специалисты ВОЗ несколько дней работают в Ухани, но задался вопросом, позволят ли им приехать в США, чтобы «делать то же самое».

При этом Цуй Тянькай призвал не политизировать вопрос происхождения вируса и оставить исследования учёным. Комментируя утверждения некоторых официальных лиц США о том, что коронавирус якобы начал своё распространение по миру из лаборатории в Ухани, он подчеркнул, что для этого необходимо представить доказательства, а не выступать с необоснованными обвинениями.

В воскресенье, 7 февраля, стало известно, что специалисты ВОЗ обнаружили в Ухани некоторые «важные улики». касающиеся происхождения коронавируса.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в том, что он намеренно заразил мир коронавирусом.

Слухами назвали предположения о том, что прививка против COVID-19 может привести к бесплодию, во Всемирной организации здравоохранения. Руководитель департамента иммунизации Кейт О'Брайен заявила, что такие опасения не соответствуют действительности. Об этом писал NEWS.ru.