В Китае пришли в восторг от российского ЗРК Sohu: российский С-500 стал самым мощным ЗРК в мире

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Китайский портал Sohu назвал российский ЗРК С-500 самым мощным оружием данного вида мире. Автор текста назвал комплекс новым «щитом» ВКО России. По его словам, С-500 стал мощным ответом на космическую стратегию Вашингтона.

После С-400 Россия сразу принялась разрабатывать совершенно новый ЗРК С-500. Его запуск отражает дальновидность решения военных сделать упор на развитие зенитно-ракетных систем, — пишет китайский журналист.

Автор отметил, что данный комплекс способен перехватывать баллистические ракеты и другие вражеские цели. Он уточнил, что С-500 также представляет угрозу для низкоорбитальных спутников и других космических летательных аппаратов.

С-500 должен стать основой российской системы ВКО обороны и возглавить новое поколение ЗРК, — подчеркнул обозреватель.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») — универсальный дальнобойный зенитный комплекс с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Дальность действия ЗРК составляет 600 километров.

Ранее основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев заявил, что Зенитно-ракетная система (ЗРК) ПВО С-500 сможет защищать территории площадью в несколько тысяч квадратных километров, в том числе ближний космос. Он добавил, что ЗРК сможет управлять младшими системами С-300 и С-400, которые находятся с ней рядом.