В Китае предрекли США неприятный сюрприз при попытке вторгнуться в Россию

Фото: Alexander Cook/U.S. Air Force

США ждёт неприятный сюрприз при попытке вторгнуться в Россию, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на китайских военных аналитиков. По их мнению, Российская Федерация имеет уникальное преимущество — свою огромную территорию.

У России есть одно уникальное географическое преимущество. Будучи самым большим государством в мире по площади, РФ имеет невероятно большую стратегическую глубину обороны. США просто не хватит ресурсов для завоевания таких больших территорий, — пишет издание.

В пример приводится война 1812 года, в которой армия Наполеона проиграла, оторвавшись от основных баз снабжения и столкнувшись с местным климатом.

Советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх ранее заявил, что страна не готова пойти на военное столкновение с Россией. За исключением этого, США пойдут на всё, чтобы «привлечь Москву к ответственности» за ситуацию на Украине. Сингх подчеркнул, что Вашингтон готов и дальше снабжать Украину всеми необходимыми товарами и адаптировать поставки под нужды Киева.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что в интересах страны недопущение прямого военного столкновения с Россией. Он отметил, что Вашингтон делает всё возможное, чтобы избежать такого конфликта с Москвой.