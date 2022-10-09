Всему миру предрекли проблемы с безопасностью после ЧП на Крымском мосту Журналисты Global Times предрекли всему миру проблемы после ЧП на Крымском мосту

Фото: vk.com/crimeabadnews/Global Look Press

Журналисты китайского издания Global Times предрекли всему миру проблемы с безопасностью на уровне гражданской инфраструктуры после взрыва на Крымском мосту, который случился 8 октября. В газете сравнили данный инцидент с открытием «ящика Пандоры».

Научный сотрудник Центра изучения РФ Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн назвал подрыв транспортного объекта Крымского полуострова и диверсии на «Северном потоке» террористическими актами. По словам ученого, использование подобной тактики диверсий становится зловещим признаком того, что ответственные в этих акциях стороны игнорируют военную этику. В итоге все это приводит к эскалации конфликта, считает Цуй Хэн.

В краткосрочной перспективе конфликт между Украиной и Россией будет обостряться, а враждебность между этими странами достигнет предела. Если смотреть на ситуацию шире, то как только саботаж базовой инфраструктуры станет нормой во время этого конфликта, с растущими рисками подобных действий столкнется весь мир, — констатировал Цуй Хэн.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма. По имеющимся данным, три человека погибли.