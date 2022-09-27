Китайский финансист предрек России превращение в сверхдержаву Китайский финансист Чеа предрек России превращение России в сверхдержаву благодаря Сибири

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия превратится в продовольственную сверхдержаву, так как в течение ближайших 30 лет Сибирь станет крупнейшим сельскохозяйственным регионом, считает содиректор по инвестициям в гонконгской финансовой компании Value Partners Group Чеа Хенг Хе. По его словам, несмотря на климатические изменения Сибирь открывает большой сельскохозяйственный потенциал, благодаря которому РФ «может оказаться главным победителем в истории с глобальным потеплением», передает Business Insider.

Все эти обширные территории, которыми они владеют в Сибири, в ближайшие три десятилетия станут самыми большими и производительными сельскохозяйственными землями в мире. Россия превратится в продовольственную сверхдержаву, — заявил Чеа.

Он отметил, что климатические изменения негативно сказываются на сельском хозяйстве в мире. Чеа добавил, что инвестиции в сельскохозяйственную отрасль Сибири в будущем удивят экспертов своей прибыльностью.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников заявил, что Евросоюзу в условиях засухи и санкций грозят серьезные проблемы не только в энергетике, но и в сельском хозяйстве. Прежде проблемы с продовольственными товарами решались с помощью международной торговли, отметил он.