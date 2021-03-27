В Китае предрекли потери для экономики Украины из-за «Мотор Сич»

https://static.news.ru/photo/e6a1930a-9048-11eb-ac3b-96000091f725_660.jpg Фото: АО «Мотор Сич»

Декан факультета международной политологии Института политики и права Цзинаньского университета Хун Тао оценил возвращение в госсобственность Украины предприятия «Мотор Сич».

По его словам, решение украинских властей серьёзно подрывает доверие иностранных инвесторов. Это может привести к большому выводу иностранного капитала и в конечном итоге обернуться большими экономическими потерями для Киева, сообщает РИА Новости.

Китайские компании, обратившись в арбитраж, могут использовать этот инцидент в качестве примера для резкой критики инвестиционного климата на Украине и тем самым дать толчок оттоку иностранных инвестиций, — отметил Хун Тао.

И хотя украинские власти, вероятно, вводят санкции в отношении китайских инвестиционных компаний и частных лиц под внешним давлением, крупных ответных санкций против Украины Пекину пока нет необходимости вводить, подчеркнул эксперт. Однако инвестиционные риски Украины велики.

Если возникнет масштабный отток иностранных инвестиций, а обещанные западными странами финансы не дойдут вовремя, то это обернётся серьёзным ущербом для экономики Украины. Передовые предприятия Украины окажутся в ситуации, когда у них не будет ни производственного капитала, ни рынка сбыта, — подчеркнул Хун Тао.

Ранее NEWS.ru сообщал, что решение киевских властей по предприятию «Мотор Сич» не останется без ответа со стороны Пекина. По словам осведомлённого источника, если КНР решит, что ей не нужны украинские руда или кукуруза, то европейская страна понесёт «грандиозные убытки». По его словам, украинские коммерсанты считают политику Киева в отношении партнёров из КНР самоубийственной.