В Китае предостерегли от попыток навредить торговым отношениям с Россией

Директор Департамента Европы МИД КНР Ван Лутун заявил, что Китай не является стороной конфликта на Украине, а обычные торговые отношения КНР с другими странами, включая Россию, не должны быть затронуты. Так он прокомментировал прошедший накануне саммит лидеров Китая и ЕС. Представитель КНР добавил, что несмотря на санкции Европа продолжает осуществлять бизнес с Россией, передаёт РИА Новости.

Мы не будем ничего делать преднамеренно, чтобы обойти санкции, введённые США и ЕС в отношении России​​​. Вы знаете нашу позицию, мы выступаем против санкций, — рассказал Ван Лутун.

Дипломат также уточнил, что не стоит переоценивать роль Пекина в ситуации на Украине, несмотря на то, что власти продвигают переговоры между Киевом и Москвой.

Новый председатель Европейского парламента Роберта Метсола ранее пообещала, что Украина станет кандидатом в ЕС «официально и быстро». Европейский политик при этом отметила, что Европарламент поможет Украине в восстановлении разрушенных объектов и окажет поддержку беженцам. Она также пообещала продолжить предоставление финансовой, гуманитарной, а также военной помощи Киеву.