В Китае предостерегли от попыток навредить торговым отношениям с Россией
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
05:46, 02 апреля 2022
Фото: pixabay.com
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Директор Департамента Европы МИД КНР Ван Лутун заявил, что Китай не является стороной конфликта на Украине, а обычные торговые отношения КНР с другими странами, включая Россию, не должны быть затронуты. Так он прокомментировал прошедший накануне саммит лидеров Китая и ЕС. Представитель КНР добавил, что несмотря на санкции Европа продолжает осуществлять бизнес с Россией, передаёт РИА Новости.
Мы не будем ничего делать преднамеренно, чтобы обойти санкции, введённые США и ЕС в отношении России. Вы знаете нашу позицию, мы выступаем против санкций, — рассказал Ван Лутун.
Дипломат также уточнил, что не стоит переоценивать роль Пекина в ситуации на Украине, несмотря на то, что власти продвигают переговоры между Киевом и Москвой.
Новый председатель Европейского парламента Роберта Метсола ранее пообещала, что Украина станет кандидатом в ЕС «официально и быстро». Европейский политик при этом отметила, что Европарламент поможет Украине в восстановлении разрушенных объектов и окажет поддержку беженцам. Она также пообещала продолжить предоставление финансовой, гуманитарной, а также военной помощи Киеву.