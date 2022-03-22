В Китае предостерегли ЕС от давления из-за санкций в отношении РФ

Евросоюз не должен думать, что имеет рычаги давления на официальный Пекин. Бессмысленные угрозы и риторика в сторону КНР по поводу антироссийских санкций неуместны в отношениях с мощной экономической державой мирового масштаба, сообщает китайское издание Global Times.

Публикация появилась в преддверии намеченной на начало апреля встречи в верхах ЕС и Китая. Bloomberg 21 марта рассказал, что в ЕС в знак солидарности с США намерены «предостеречь Китай от оказания помощи России». На это сообщение издание отреагировало заявлением, что Брюссель «как никогда» нуждается в сотрудничестве с Пекином.

В Global Times указали, что Китай в последние годы поддерживает устойчивые темпы экономического роста, а его экономическое и торговое сотрудничество с ЕС не ослабевает. При этом Пекин является для Брюсселя самым крупным торговым партнёром.

Взаимные интересы двух сторон так огромны, что нельзя позволить пустить их под откос никаким силам внутри Евросоюза и за его пределами, считают в издании.

Ранее стало известно, что США призывают Китай выступить со словами осуждения в адрес России и проводимой ею спецоперации. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что речь идёт о том, на какой стороне истории Пекин желает находиться. При этом США продолжают поддерживать «открытые каналы коммуникации» с КНР, заявила пресс-секретарь.