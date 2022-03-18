США всё время требуют от других стран соблюдения различных международных конвенций и соглашений, но в случаях, когда они сами их нарушают, власти страны не признают никаких расследований и фактов, пишет китайская газета «Жэньминь жибао».

Как сообщает издание, Вашингтон часто занимается «расследованиями и инспекциями», это даёт ему некое право вмешиваться в чужие дела под предлогом его «озабоченности». Такая ситуация произошла в 1993 году с китайским контейнеровозом «Иньхэ». Тогда США, заявив о неких данных разведки, стали утверждать, что корабль использовался для перевозки химических веществ, и в связи с этим перехватили судно. Но спустя некоторое время Вашингтон был вынужден признать, что ничего запрещённого на корабле не было.

Ещё одна похожая ситуация произошла в 2003 году, тогда Соединённые Штаты необоснованно обвинил Ирак в работе по созданию оружия массового поражения. После чего, не получив разрешения от Совбеза ООН, они вторглись в страну в нарушение устава организации.

Издание подчёркивает, что в этой «заботе» о других странах Вашингтон при обвинениях в свой адрес не хочет смотреть правде в глаза, а международное сообщество не имеет возможности проверить, были ли нарушения.

Отмечается, что такая ситуация сложилась с противозаконной военно-биологической деятельностью США на Украине и предоставленных Москвой документах об этом. Вашингтон отреагировал очень сумбурно: в начале данные назвали «ложной информацией». Затем начали утверждать, что Москва планирует применение подобного оружия против Киева. А после в США заявили, что это были открытые разработки, которые не нарушали конвенций, напомнил автор материала. По его мнению, озвученные Соединёнными Штатами аргументы были весьма противоречивы.

По итогам такого сравнительного анализа событий чётко видно лицемерное поведение Вашингтона, который всегда действует в угоду только своим интересам, продолжает обозреватель. Однако не стоит забывать, что Конвенция о запрещении биологического оружия и конкретно её пятый и шестой пункты остаются в силе. А это значит, что и США теперь должны дать внятный ответ всему международному сообществу.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что США должны раскрыть информацию о военно-биологической активности на Украине. По мнению дипломатов, о мирных целях не может идти речи, если за всеми работами стоит Пентагон.