https://static.news.ru/photo/5dcfdc8c-3ba1-11ea-9c32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Китайские специалисты подтвердили, что новый тип коронавируса передается от человека к человеку. Об этом заявил глава экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань.

В провинции Гуандун было зарегистрировано два случая, они не ездили в Ухань, но члены их семьи ездили, где заразились новым типом коронавируса. Поэтому сейчас определенно точно можно сказать, что вирус передается от человека к человеку, — сказал он в эфире Центрального телевидения Китая.

Чжун Наньшань также добавил, что есть также случаи заражения медицинского персонала, сейчас известно о 14 таких заболевших.

Вспышка инфекции была зафиксирована в городе Ухань (административный центр китайской провинции Хубэй) в начале января. Многие связывают её с местным рынком свежих морепродуктов, однако часть госпитализированных заявляет, что не посещала это место.

Число заразившихся новым вирусом уже перевалило за 200 человек. Сообщалось о двух случаях смерти. Как писал NEWS.ru ранее, у заболевших фиксируется высокая температура, признаки респираторной инфекции и пневмонии.

Из-за вспышки инфекции Роспотребнадзор усилил карантинный контроль на границе с Китаем.