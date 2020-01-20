Китайские специалисты подтвердили, что новый тип коронавируса передается от человека к человеку. Об этом заявил глава экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань.
В провинции Гуандун было зарегистрировано два случая, они не ездили в Ухань, но члены их семьи ездили, где заразились новым типом коронавируса. Поэтому сейчас определенно точно можно сказать, что вирус передается от человека к человеку, — сказал он в эфире Центрального телевидения Китая.
Чжун Наньшань также добавил, что есть также случаи заражения медицинского персонала, сейчас известно о 14 таких заболевших.
Вспышка инфекции была зафиксирована в городе Ухань (административный центр китайской провинции Хубэй) в начале января. Многие связывают её с местным рынком свежих морепродуктов, однако часть госпитализированных заявляет, что не посещала это место.
Число заразившихся новым вирусом уже перевалило за 200 человек. Сообщалось о двух случаях смерти. Как
Из-за вспышки инфекции Роспотребнадзор усилил карантинный контроль на границе с Китаем.
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