https://static.news.ru/photo/5b8adeb2-3d14-11ea-b316-fa163e074e61_660.jpg Фото: STEPHEN SHAVER/www.imago-images.de/Global Look Press

Число заболевших вызванной новым типом коронавируса пневмонией в Китае увеличилось до 473.

По данным на 19:20 по местному времени в Китае зарегистрировано 473 случая заражения пневмонией нового типа, — сообщает газета Renmin Ribao.

Ранее сообщалось о 440 инфицированных.

Вспышка нового заболевания была зафиксирована в городе Ухань в начале января. Сначала специалисты думали, что это связано с местным рынком морепродуктов, но тогда многие пациенты утверждали, что не посещали его. Первое время врачи не фиксировали распространение коронавируса от человека к человеку, но 20 января китайские специалисты подтвердили случаи передачи нового типа смертельной пневмонии от человека к человеку. На данный момент число заболевших уже превысило 200 человек. Пока известно о трёх случаях с летальным исходом.

Как писал NEWS.ru, американские власти начали реализацию мер по недопущению распространения в США коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого произошла на территории КНР.