В Китае озвучили возможный прогноз войны между Россией и США

Россия и Соединенные Штаты могут стать противниками в будущей войне, и победителями в ней могут оказаться вовсе не американцы. Об этом пишет «ПолитРоссия», ссылаясь на материал издания NetEase.

Некоторое время назад были опубликованы прогнозы американских экспертов, согласно которым США будут иметь военное преимущество в случае противостояния с Россией. По их мнению, из-за санкций РФ не сможет выдержать глобального конфликта и довольно быстро будет разгромлена. Однако у экспертов NetEase на этот счёт сложилось своё мнение.

По данным аналитиков, Пентагон будет делать ставку на быструю и неожиданную атаку, взяв под контроль воздушное пространство и нанеся удары по системам ПВО и объектам ядерных сил РФ. Ответом России станет ядерный удар, который армия РФ может нанести по любой точке Земли с воздуха, суши и моря, и господство США по части авиации и флота не станет для американцев преимуществом. Именно ядерное оружие принесет РФ победу в возможном противостоянии.

Ранее исследователи заявили, что недостаточное финансирование оборонного сектора США обернётся для страны крахом в случае крупного военного конфликта. По их словам, состояние армии США сегодня вызывает тревогу, поскольку большинство военной техники устарело, а имеющейся на вооружении не хватает. Большая часть военного оборудования была закуплена в 1980-х и 1990-х годах, а военно-морской флот сократился почти вдвое по сравнению с тем, каким он был тридцать лет назад. При этом «конкуренты» США за последнее время много инвестировали в вооружённые силы, новое оборудование и передовые технологии.