В Китае озвучили красную линию для США МО Китая: Пекин решительно ответит на поставки оружия из США Тайваню

Фото: МО США

Китай выступает против поставок оружия из США Тайваню и намерен принять «энергичные» и «решительные» меры, если они все же будут осуществлены, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган. Он подчеркнул, что в Пекине считают красной линией вмешательство США в Тайваньский вопрос, передает ТАСС.

Мы выступаем решительно против продажи американского оружия Тайваню, это твердая и ясная позиция. Тайваньский вопрос — это красная линия в отношениях Китая с США, которую нельзя переступать.

КНР примет решительные и энергичные меры для защиты своего национального суверенитета и территориальной целостности, — сказал представитель оборонного ведомства.

Также Чжан Сяоган указал на крупные манипуляции США в вопросе Тайваня, стремясь «разжечь пламя независимости» острова путем поставок различных вооружений. Такие шаги, по его словам, негативно сказываются на суверенитете КНР и отношениях республики с США. В Пекине подобную риторику считают недопустимой и расценивают как вмешательство в политику Китая, отдаляющей урегулирования напряженности в Тайваньском проливе.

Ранее сообщалось, что 22 февраля делегация США во главе с конгрессменом Майком Галлахером прибыла на Тайвань. При этом политик заявил, что американская сторона «укрепляет мир и стабильность по обеим сторонам Тайваньского пролива», хотя в Пекине занимают противоположную точку зрения.