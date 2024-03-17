В Китае открыли участки для голосования на выборах президента России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Избирательные участки для голосования на выборах президента Российской Федерации открылись в воскресенье в посольстве РФ в Пекине и помещениях российских загранучреждений в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Харбине и Гонконге, сообщили РИА Новости сотрудники дипмиссии. Уточняется, что голосование на участках в шести китайских городах пройдет с 08.00 до 20.00 по местному времени (3.00 — 15.00 мск).

В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, которым исполнилось 18 лет, постоянно или временно находящиеся на территории Китая. При себе им нужно иметь заграничный паспорт.

Ранее стало известно, что очная явка на выборах президента России к концу второго избирательного дня превысила 55%. По состоянию на 20:19 мск 16 марта, свои голоса отдали 55,10% россиян. Данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования. При этом итоговая явка в первый день выборов президента России составила 35,4%. Как пояснял зампред ЦИК Николай Булаев, в первый день проведения выборов президента РФ к процедуре голосования присоединилось более 27 млн человек.

До этого депутат Госдумы Владимир Кошелев призвал задуматься о лишении права голоса тех, кто систематически пропускает выборы. Он отметил, что возможность избирать всегда была привилегией, которой сегодня многие пренебрегают. По его словам, с каждым годом явка на выборы разного уровня не растет. В связи с этим необходимо разрабатывать механизмы, которые позволят переломить ситуацию, считает парламентарий.