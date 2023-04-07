В Китае отказались от указаний Запада, что делать с кризисом на Украине Посол КНР в РФ: Запад не в том статусе, чтобы давать указания КНР по ситуации на Украине

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Запад пребывает не в том статусе, чтобы давать Китаю указания по ситуации на Украине. Об этом в интервью газете «Известия» заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Таким образом дипломат ответил на обвинения Запада в поддержке РФ в разразившемся кризисе. Он подчеркнул, что Пекин не имеет собственных интересов в украинском вопросе, но стоит на стороне мира.

Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него. С начала кризиса КНР последовательно выдвинула «четыре необходимости», «четыре единства» и «три темы для размышления», а также документ «Китайская позиция по политическому решению украинского кризиса», активно продвигая его разрешение путем диалога и переговоров, — сказал посол.

По словам дипломата, Китай не представлял оружие какой-либо из сторон конфликта и при этом не является сторонним наблюдателем и «не подливает масла в огонь». Пекин призывает к миру и способствует переговорам, подчеркнул Чжан Ханьхуэй. Он также добавл, что его страна продолжит «стоять на стороне мира, диалога и исторической справедливости».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Китай будет стремиться к продвижению мирного диалога и политического урегулирования ситуации на Украине. По его словам, Пекин готов вместе с Парижем обратиться к мировому сообществу с призывом сохранять сдержанность и придерживаться норм международного права.

В свою очередь представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский вопрос, вместо того чтобы критиковать действия Пекина или оказывать на него давление.