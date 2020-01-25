https://static.news.ru/photo/1caf89e8-3f46-11ea-8b81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maverick Asio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство коммерции КНР создало специальный механизм прямых поставок товаров первой необходимости в закрытый из-за вспышки опасной пневмонии на карантин Ухань (провинция Хубэй). Товары в город будут ввозить по специальным круглосуточным «зелёным коридорам».

Как сообщает агентство Синьхуа, ведомство координирует взаимодействие компетентных органов провинций Аньхой, Цзянси, Хэнань, Хунань, города центрального подчинения Чунцин по вопросу обеспечения непрерывных поставок в Ухань. Местные власти внимательно следят за происходящим на рынке, в том числе и за ценами.

Министерство коммерции провинции Хубэй на случай непредвиденных обстоятельств распорядилось выделить продовольствие из запасов провинции, заготовленных к новогодним праздникам. Это 1,5 тысячи тонн куриных яиц, 5 тысяч тонн овощей, тысяча тонн рыбы, 200 тонн говядины, 6 тысяч тушек свиней.

Также власти намерены обеспечить стабильную работу розничных магазинов, супермаркетов, аптек, заправок, всем им предписано работать в праздничные дни. Владельцам ресторанов направлено распоряжение, чтобы они отменили все банкеты и бросили все силы на доставку еды.

Чтобы остановить распространение инфекции, в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. В республике приостановлено транспортное сообщение с несколькими населёнными пунктами. 13 городов закрыты на карантин. Максимально строгие меры приняты в Ухани (население 11 миллионов человек), где и зародился новый вирус. Здесь остановлен весь общественный транспорт. Также закрыт автомобильный туннель под рекой Янцзы. А на действующих пока мостах установлены тепловизоры. Все пешеходы и водители обязаны пройти проверку на предмет повышенной температуры.

Жители Китая стали заболевать пневмонией в конце декабря. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV. Вероятно, он имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек.

Специально для размещения больных власти Китая решили построить отдельную больницу. Работы начались 24 января, сдать объект планируется уже через шесть дней. Площадь госпиталя составит 25 тысяч квадратных метров, там смогут одновременно разместить до тысячи пациентов.