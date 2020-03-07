https://static.news.ru/photo/396d28f4-604a-11ea-9fb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/XinHua/Global Look Press

Тест-система, позволяющая получить результаты диагностики нового коронавируса за 29 минут, получила одобрение Национального управления Китая по контролю над медицинскими изделиями. Её одобрил и Евросоюз.

Об этом сообщает агентство Синьхуа. Систему разработала группа учёных во главе со специалистами Сямыньского университета. Её можно применять для диагностирования клинических и предполагаемых случаев заражения, а также скрининга групп высокого риска. Тестирование прошло испытания в больницах китайского города Ухань.

Три набора тест-системы уже отправили в страны Евросоюза, в том числе в Италию, Австрию и Нидерланды.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, болезнь получила код COVID-19. Чтобы остановить распространение инфекции, в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны, большинство предприятий распустили работников по отпускам.

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 102 тысячи человек. От болезни умерли 3,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 57 тысячам.

Ранее китайские учёные выявили изменения в клинических симптомах больных, заразившихся коронавирусом в разные периоды. Эти наблюдения дают основания полагать, что инфекция со временем приобретёт форму гриппа или же может на протяжении длительного времени находиться в организме пациентов без симптомов, писал NEWS.ru.