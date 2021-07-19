В Китае объяснили, зачем Киев устраивает провокации в отношении Москвы

Киев устраивает откровенные провокации в адрес Москвы, рассчитывая на поддержку Вашингтона. Об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Sohu.

В статье отмечается, что сама Украина не стала бы бросать вызов России. Эта страна служит антироссийским снарядом в руках США.

Украина публично «вызвала» министра обороны России и выставила себя на посмешище. Теперь над этой новостью смеются и политики, и обычные люди всего мира, — говорится в материале.

Китайские аналитики подчеркнули, что Киев уже не в первый раз устраивает подобные «показательные выступления». Несколько лет назад министр обороны РФ Сергей Шойгу и ещё десять российских генералов были объявлены в розыск на Украине. В Китае отметили, что подобные шаги не более чем провокация. История с «вызовом» Шойгу является ещё одной попыткой Киева привлечь внимание западных союзников.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины вызвала министра обороны РФ Сергея Шойгу на следственные действия. Кроме того, он нужен для вручения письменного подозрения по статье о создании не предусмотренных законом военизированных вооружённых формирований, что привело к гибели людей.