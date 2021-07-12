В Китае объяснили страх Вашингтона перед Москвой и Пекином

Соединённые Штаты пытаются любыми способами избежать военных столкновений с Россией и Китаем, так как боятся их ядерного оружия. В доказательство этой точки зрения журналист китайского издания Global Times Ху Сицзинь напомнил о словах председателя Объединённого комитета начальников штабов США Джона Хайтена и бывшего главы американского Тихоокеанского командования Гарри Харриса, которые заявили, что боевые действия против Москвы и Пекина приведут к наступлению «самого страшного дня для всей планеты».

В своей статье автор отметил, что данные заявления звучат на фоне роста напряжённости между странами. В связи с этим США переживают из-за возможности случайного столкновения.

На самом деле США боятся ядерного оружия Китая и России, — подытожил Сицзинь.

Он добавил, что для предотвращения потенциальных боевых столкновений Вашингтон должен отказаться от провокаций, в том числе от регулярного патрулирования американских кораблей в Южно-Китайском море.

Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что в краткосрочной перспективе Россия может представлять собой более серьёзную угрозу, чем Китай. При этом Пекин остаётся для Вашингтона «задающей ритм угрозой».