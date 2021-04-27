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Аналитики китайского издания Sohu, комментируя отвод российских войск от украинской границы, отметили, что Россия одержала психологическую победу над своими оппонентами благодаря этому манёвру. Они решили объяснить тонкий расчёт Москвы, передаёт «ПолитРоссия».

Эксперты подчеркнули, что Москва продемонстрировала свою военную мощь, стянув силы к украинской границе. При этом Киев «мог только грохотать громом без дождя». Через некоторое время украинские власти серьёзно испугались из-за присутствия военных из РФ. В этот момент Кремль и решил отвести свои войска. Это был тонкий психологический ход, считают китайские аналитики. Украина и США, являющиеся сейчас главными оппонентами россиян, получили этот сигнал.

После этих событий Киев отправил своих военных на восток страны, надеясь на поддержку Запада. Однако это провокация провалилась.

У украинской армии низкая боеготовность. Виной тому стал конфликт в Донбассе, который затянулся. Но даже если этого фактора не было, Киев всё равно не смог бы противостоять Москве.

Украинское правительство опасается по-настоящему раздражать Москву, — резюмировали эксперты, добавив, что Украина и дальше будет пытаться попасть в НАТО.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России. В манёврах участвовали более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, 20 судов обеспечения и более 40 боевых кораблей. 23 апреля

На Украине восприняли эти действия как заслугу украинского лидера Владимира Зеленского. Глава его офиса Андрей Ермак заявил, что заслуга политика заключалась в беспрецедентной работе при взаимодействии с международными партнёрами. Это позволило достичь той поддержки, которую имеет Киев.