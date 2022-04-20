В Китае объяснили отказ Украины от данных России обещаний

Дипломатические переговоры между Киевом и Москвой зашли практически в тупик из-за военной помощи, которую Украине оказывают США, заявил вице-президент Китайского общества международных отношений Лю Цзюнь. Подобная поддержка усилила сопротивление украинских властей, отметил он в статье для китайской газеты «Хуаньцю шибао».

Декан Института международных отношений и регионального развития Восточно-китайского педагогического университета напомнил , что Киев практически согласился с условиями Москвы не вступать в НАТО и быть нейтральной страной. Однако затем на Украине завуалировали эту позицию, что говорит о сохранении Киевом иллюзий относительно Запада.

Между тем, по мнению автора публикации, Вашингтон сознательно «поощряет» и подталкивает Киев к продолжению военного противостояния. Это можно объяснить настоящими интересами американского ВПК, стремлением США сохранить свою военную гегемонию в мире.

Теперь на спокойствие во всём мире своё влияние окажет глобальное распространение американского оружия и ускоренный перезапуск военной машины НАТО, считает Лю Цзюнь.

Ранее стало известно, что США рассчитывают на длительный конфликт на Украине. Это принесёт Вашингтону серьёзную выгоду. Об этом заявила в редакционной статье китайская газета Global Times. Её авторы полагают, что Вашингтон использует хаос в интересах американских производителей оружия. Акции последних заметно поднимаются.