Решение президента США Джо Байдена перенести визит в Киев показало ограниченность возможностей Белого дома в разрешении ситуации на Украине. При таком раскладе Киев теряет свои козыри, сообщает китайское издание Global Times.

Тот факт, что Байден решил не отправлять войска на Украину и отказался от идеи посетить Киев, во многом демонстрирует ограниченность возможностей США участвовать в конфликте. В такой ситуации Украина лишается своих козырей, — подчеркнул автор статьи.

Он добавил, что перенос визита Байдена может говорить и о корыстном интересе Белого дома. Слова о «поддержке» Киева автор публикации назвал не более чем игрой, в которой Украина используется, чтобы получать военную прибыль.

Ранее стало известно, что введённые против России западные санкции наносят удар по глобализации и оказывают негативное воздействие на будущий рост мировой экономики, пишет Global Times. Такие рестрикции издание называет инструментом для достижения корыстных целей Белого дома — вводя разрушительные санкции, американцы избавляются от конкурентов на мировых рынках.