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Мир

В Китае объяснили отказ Байдена посетить Киев

Global Times: отказ Байдена поехать на Украину подтвердил ограниченность возможностей США
06:53, 20 апреля 2022
В Китае объяснили отказ Байдена посетить Киев Президент США Джо Байден Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Решение президента США Джо Байдена перенести визит в Киев показало ограниченность возможностей Белого дома в разрешении ситуации на Украине. При таком раскладе Киев теряет свои козыри, сообщает китайское издание Global Times.

Тот факт, что Байден решил не отправлять войска на Украину и отказался от идеи посетить Киев, во многом демонстрирует ограниченность возможностей США участвовать в конфликте. В такой ситуации Украина лишается своих козырей, — подчеркнул автор статьи.

Он добавил, что перенос визита Байдена может говорить и о корыстном интересе Белого дома. Слова о «поддержке» Киева автор публикации назвал не более чем игрой, в которой Украина используется, чтобы получать военную прибыль.

Ранее стало известно, что введённые против России западные санкции наносят удар по глобализации и оказывают негативное воздействие на будущий рост мировой экономики, пишет Global Times. Такие рестрикции издание называет инструментом для достижения корыстных целей Белого дома — вводя разрушительные санкции, американцы избавляются от конкурентов на мировых рынках.

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