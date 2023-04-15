В Китае объяснили нежелание принимать у себя Блинкена FT: Пекин не дает разрешения на визит Блинкена из-за опасений по поводу шара-шпиона

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Китайские власти отказываются разрешать госсекретарю США Энтони Блинкену совершить визит в Пекин, так как опасаются, что ФБР обнародует результаты расследования о, предположительно, разведывательном китайском аэростате, сбитом в феврале, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Отмечается, что глава МИД КНР Цинь Ган обсудил этот вопрос с представителями американской делегации на форуме «Развитие Китая».

Четыре человека, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Китай заявил США, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале, в то же время остается неясным, что администрация президента США Джо Байдена будет делать с отчетом, — сказано в публикации.

Собеседники издания подтвердили намерение американской стороны сделать общедоступными результаты расследования инцидента, чтобы показать, что аэростат вел наблюдение.

Серия воздушных инцидентов началась в США 4 февраля, когда американские военные с помощью авиации сбили китайский аэростат, который пролетел над континентальными США, над Атлантикой. Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин считает, что Китай использовал сбитый аппарат для наблюдения за стратегическими объектами страны.