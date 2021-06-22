В Китае объяснили, кому угрожает российский флот в Тихом океане

Учения Тихоокеанского флота РФ привлекли внимание всего мира, так как являются самыми масштабными со времён распада Советского Союза. Китайские аналитики считают, что мощь российского флота нельзя недооценивать. Они также объяснили, кому может угрожать ВМС РФ в этом регионе. Об этом пишет Sohu.

В учениях были задействованы 20 кораблей и морская авиация. По мнению китайских экспертов, место проведения манёвров было выбрано не случайно. Центральная часть Тихоокеанского региона традиционно считается зоной влияния американцев, но Россия внезапно нарушила эту «традицию». Кроме того, российский флот провёл масштабные учения вблизи Курильских островов, которые давно являются предметом территориального спора Токио и Москвы.

Очевидно, что Москва использует этот приём, чтобы предостеречь Токио от безрассудных действий, — говорится в сообщении.

Китайские аналитики отметили, что главным участником тихоокеанских манёвров стал ракетный крейсер «Варяг», его называют «убийцей авианосцев». Уничтожение авианосных групп соперника было объявлено главной «тематикой» учений. Именно авианесущие корабли являются основной ударной силой ВМС США.

Ранее стало известно, что 10 июня стартовали масштабные учения ВМФ РФ в Тихом океане. Это крупнейшие со времён Советского Союза учения Тихоокеанского флота. Руководство над военными осуществляет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.