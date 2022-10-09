В Китае объяснили цель взрыва на Крымском мосту Профессор Шэнь И: целью диверсии на Крымском мосту был подрыв авторитета российских властей

Фото: vk.com/crimeabadnews/Global Look Press

Пожар на Крымском мосту

Целью взрыва на Крымском мосту был удар по авторитету российских властей, заявил профессор факультета международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета в Китае Шэнь И. В разговоре с РИА Новости эксперт пояснил, что объект транспортной инфраструктуры Крыма имеет особую ценность для России. Несмотря на то что взрыв «нанес мало вреда», детонация все же стала большим оскорблением для властей РФ, считает Шэнь И.

Крымский мост является особо охраняемым объектом России, но взрыв на нем все же произошел. Судя по тому, что ограниченное движение вскоре было восстановлено, эта атака, говоря простым языком, нанесла мало вреда, но стала большим оскорблением, — заявил китайский профессор.

По мнению Шэнь И, в настоящий момент в Крыму есть силы, которые желают эскалации конфликта на Украине.

Поэтому недопущение того, чтобы эти силы вывели ситуацию из-под контроля, станет испытанием для России, — отметил специалист.

Эксперт также высказался о диверсиях на «Северных потоках», сказав о том, что они были направлены на «разрушение фактора компромисса между Россией и Европой».

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма. По имеющимся данным, три человека погибли.