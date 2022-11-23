В Китае обвинили США в использовании НАТО в качестве ловушки для ЕС GT: США используют НАТО для усиления влияния на Евросоюз

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США используют НАТО в качестве ловушки для подрыва стабильности экономик стран Европы, а также для усиления влияния Вашингтона на правительства европейских стран, пишет китайская газета The Global Times со ссылкой на мнение экспертов. Профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна заявил, что Евросоюз становится более зависимым от политики США из-за требования применить антироссийскую стратегию. Средний уровень инфляции в ЕС достиг отметки в 10,6%.

США заставляют членов НАТО увеличить оборонный бюджет. Учитывая текущий энергетический кризис и серьезную инфляционную ситуацию в ЕС, увеличение оборонного бюджета может еще больше вызвать недовольство населения правительствами, что облегчит США влияние на правительства стран ЕС, — сказано в публикации.

Издание отмечает, что дальнейшая поддержка Украины повлечет за собой втягивание стран Европы в новые беспорядки.

Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по операциям Дэвид Марлоу ранее заявил, что ведомство планирует искать шпионов среди россиян. Он уточнил, что речь идет о гражданах, которые недовольны проведением специальной операции на Украине. Он при этом не стал уточнять, чем будут заниматься недовольные россияне в рамках сотрудничества с ЦРУ. Представили американской разведки неоднократно проводили встречи с высшим руководством Украины, а также признавалось, что предоставляют спутниковые снимки позиций ВС РФ военным ВСУ.