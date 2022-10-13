Заявляя об учениях сил ядерного сдерживания, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг испытывал страх. Такое мнение высказали авторы государственной газеты Китая Global Times. Они также отметили, что НАТО не помогает Украине, а подталкивает к самоуничтожению государства.
В заявлениях Столтенберга прослеживается чувство страха — страха показаться слабым, если НАТО не станет бить себя в грудь перед Россией. Когда Столтенберг сказал, что ядерные учения — лучший способ предотвратить эскалацию, он изо всех сил пытался показать, что НАТО в превосходном расположении духа, — говорится в материале издания.
Также в газете предположили, что Североатлантический альянс не оказывает помощи Украине, а ведет к самоуничтожению, направляя действующий конфликт «в бездонную пропасть».
Журналисты издания заключили, что из-за персоналий, подобных Столтенбергу, в НАТО остается мало места «для относительно рациональных и умеренных голосов», если речь заходит о России.
Они сузили свой выбор в конфликте, оставив лишь один путь — дальнейшее нагнетание напряженности, — резюмируют авторы GT.
Ранее бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что в случае, если Москва применит ядерное оружие, Запад должен обеспечить смену власти в России.
В свою очередь экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что президент России Владимир Путин будет «законной целью» в случае применения Москвой ядерного оружия в ситуации на Украине. Российский лидер является центром принятия решений.