СМИ увидели страх в заявлении Столтенберга о противостоянии России Global Times: генсек НАТО Столтенберг при объявлении ядерных учений показал страх

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Заявляя об учениях сил ядерного сдерживания, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг испытывал страх. Такое мнение высказали авторы государственной газеты Китая Global Times. Они также отметили, что НАТО не помогает Украине, а подталкивает к самоуничтожению государства.

В заявлениях Столтенберга прослеживается чувство страха — страха показаться слабым, если НАТО не станет бить себя в грудь перед Россией. Когда Столтенберг сказал, что ядерные учения — лучший способ предотвратить эскалацию, он изо всех сил пытался показать, что НАТО в превосходном расположении духа, — говорится в материале издания.

Также в газете предположили, что Североатлантический альянс не оказывает помощи Украине, а ведет к самоуничтожению, направляя действующий конфликт «в бездонную пропасть».

Журналисты издания заключили, что из-за персоналий, подобных Столтенбергу, в НАТО остается мало места «для относительно рациональных и умеренных голосов», если речь заходит о России.

Они сузили свой выбор в конфликте, оставив лишь один путь — дальнейшее нагнетание напряженности, — резюмируют авторы GT.

Ранее бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что в случае, если Москва применит ядерное оружие, Запад должен обеспечить смену власти в России.

В свою очередь экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что президент России Владимир Путин будет «законной целью» в случае применения Москвой ядерного оружия в ситуации на Украине. Российский лидер является центром принятия решений.