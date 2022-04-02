На востоке Китая обнаружили новый вариант «омикрона»

Новый подвариант штамма коронавируса «омикрон» BA.1.1 выявлен в городе Сучжоу, расположенном в восточной китайской провинции Цзянсу, сообщает издание «Хуанцю шибао» со ссылкой на городской центр контроля и профилактики заболеваний. Однако пока о скорости его распространения и симптомах ничего не известно.

Новый подвариант африканского штамма коронавируса был выявлен 28 марта и отправлен на секвенирование генома в лабораторию, где специалисты выяснили формальное описание первичной структуры линейной макромолекулы вируса. Однако, как сообщают источники издания, таких высокогомологичных последовательностей генома в различных базах данных не обнаружили .

Для того чтобы больше узнать о подварианте BA.1.1, учёным потребуется время для проведения анализов и сравнений.

Ранее в Великобритании выявили новую мутацию «омикрона» — XE, она является гибридом штаммов BA.1 и BA.2. По данным Агентства безопасности здравоохранения страны за 22 марта, новой мутацией заболели уже 637 местных жителей. Сейчас ведомство занимается изучением подварианта, поэтому пока делать конкретные выводы о его контагиозности и вирулентности рано. Однако согласно последним исследованиям, XE передаётся от больного к здоровому человеку на 9,8% быстрее, нежели «стелс-омикрон». По словам главного медицинского консультанта агентства профессора Сьюзан Хопкинс, такие рекомбинантные варианты — частое явление и довольно быстро исчезают.