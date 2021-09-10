В Китае обнаружили новый эпицентр заражения коронавирусом

Новый эпицентр заражения СOVID-19 выявили в Китае, им оказался район в восточной провинции Фуцзянь. Только за 11 сентября там зафиксировали шесть подтверждённых случаев заражения COVID-19 и 18 бессимптомных носителей, сообщает Xinhua.

Эпицентром стал уезд Сянью города Путянь. На место направлена рабочая группа комитета здравоохранения КНР.

Сразу после выявления первого в уезде случая локального заражения смертоносной инфекцией власти начали тестировать местных жителей. Там успели собрать биоматериалы у 81 938 местных жителей из почти 2,9 млн человек.

Ранее стало известно, что прививки двумя компонентами вакцины от коронавируса в России сделали 39,8 млн человек, первую дозу получили 46,5 млн человек. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Россияне могут привиться от смертоносной инфекции любой и четырёх доступных отечественных вакцин: «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».