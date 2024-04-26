В Китае назвали виновника конфликта на Украине МИД Китая: НАТО несет прямую ответственность за кризис на Украине

Фото: МО Украины

Североатлантический альянс несет прямую ответственность за украинский кризис, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. По его словам, которые приводит ТАСС, военный блок должен принять меры для урегулирования ситуации на Украине.

НАТО несет неснимаемую ответственность за кризис, Альянс должен задуматься о своей роли, перестать перекладывать вину и эффективно предпринять практические действия для политического урегулирования кризиса, — сказал он.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И по итогам совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Китай поддерживает идею проведения мирной конференции по украинскому урегулированию, но с равноправным участием Москвы и Киева. Он выразил надежду на то, что огонь на Украине будет прекращен как можно скорее.

Как отметила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, Китай больше не придерживается нейтралитета и встал на сторону России в конфликте на Украине. Дипломат заявила, что появляется все больше свидетельств о передаче РФ товаров двойного назначения со стороны КНР. При этом Смит добавила, что у Вашингтона нет достоверной информации о поставках вооружений в Москве. В самом Пекине не раз подчеркивали, что не принимают участия в конфликте и не передают оружие российской стороне.