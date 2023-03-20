В Китае назвали Украину пешкой США в миттельшпиле с Россией Global Times: Вашингтон использует Киев как пешку для ослабления Москвы и контроля над ЕС

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Вашингтон считает Киев своей пешкой в партии с Россией, пытаясь при помощи него добиться ослабления Москвы и контроля над Европейским союзом (ЕС), пишет китайское издание Global Times. В статье отмечается, что в США и на Западе не определились, хотят ли видеть Китай в качестве посредника или намерены добиваться затягивания конфликта.

Некоторые китайские и российские обозреватели считают, что вопрос заключается в том, хотят ли США и Запад посредника сейчас или они просто хотят, чтобы украинский кризис затянулся как можно дольше, используя Украину в качестве пешки для ослабления России и контроля над Европой, сохраняя при этом свою гегемонию в мире, — говорится в материале.

Обозреватели подчеркивают, что Запад наблюдает за визитом китайского лидера Си Цзиньпина в Москву через «затемненные очки». По их мнению, Европа и США искаженно понимают суть отношений Пекина и Москвы.

Журналисты также указали на то, что Вашингтон обеспокоен укреплением российско-китайского сотрудничества, из-за чего предпринимает попытки очернить Пекин. По этой же причине, полагают обозреватели, США дают отрицательный ответ КНР на призывы к мирным переговорам.

С 20 по 22 марта председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост главы государства на третий срок.

В начале марта западные СМИ сообщили, что Пекин и Москва ведут переговоры о поставках ВС РФ вооружений для использования в конфликте на Украине. При этом и в Брюсселе, и в Вашингтоне признались, что пока не имеют никаких доказательств.