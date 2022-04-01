В Китае назвали страну, которой больше всех выгодна ситуация на Украине

Соединённые Штаты умышленно дестабилизируют ситуацию в Европе и меньше всех заинтересованы в прекращении действий на Украине, заявили авторы китайской газеты Global Times. По их словам, вместо поощрения мирных переговоров Вашингтон старается усилить конфликт и охладить решимость Москвы и Киева в намерении достигнуть примирения.

США — крупнейший дестабилизирующий фактор во всей Европе. Соединённые Штаты меньше, чем кто бы то ни было, заинтересованы в прекращении огня между РФ и Украиной, — говорится в материале.

По словам авторов, Белый дом «предлагает создать тупиковую ситуацию, чтобы затем помогать Украине из неё выйти». Они приводят мнение китайского политолога-американиста Ли Хайдуна, который считает, что украинский кризис «требуется для нанесения России кровавых ран».

Специалист также отмечает, что США хотят установить контроль над Европой и вытеснить из неё Россию: так, диверсификация энергоресурсов в ЕС снижает зависимость от РФ, но ставит Европу в невыгодное положение перед Америкой.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что на Китай оказывается мощное давление со стороны США и Европы, которые пытаются убедить Пекин перестать поддерживать Москву в связи со спецоперацией на Украине. Он напомнил, что Китай считает виновниками начала военных действий на Украине НАТО и США и не намерен уступать, несмотря на возможные трудности из-за поддержки России. Кроме того, Москва и Пекин смогут решить все спорные моменты в рамках личных переговоров.