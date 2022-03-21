В Китае назвали «серьёзным нарушением норм» санкции США против чиновников

Китай считает санкции США против своих чиновников серьёзным нарушением норм, которые регулируют международные отношения. Так прокомментировал введённые Госдепартаментом рестрикции пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй, пишет ТАСС.

Дипломат отметил , что так называемых проблем с правами человека в Китае, о чём утверждает американская сторона, нет. Права китайского народа, включая свободу религии и свободу прессы. полностью защищены.

Какие бы ограничения ни вводили США в отношении китайских чиновников под тем или иным предлогом, они серьёзно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и вмешиваются во внутренние дела Китая. Китай решительно выступает против них, — отметил представитель посольства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон подвергнет визовым ограничениям некоторых представителей КНР. По его словам, данная мера коснётся тех, кого в США считают ответственными за «репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств».