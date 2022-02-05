В Китае назвали самые вкусные российские блюда

Пользователь китайской мобильной коммуникационной системы WeChat заявил, что иностранцам в России нужно попробовать щи, уху, окрошку, мёд, хлеб и шаурму. Щи он охарактеризовал как очень питательный суп, несмотря на обильное количество в нём овощей. Рецепт ухи, по его словам, «передаётся хозяйками и поварами из поколения в поколение».

Пользователь WeChat утверждает, что такие блюда помогут восстановить силы и согреться в стране с холодным климатом. Летом китаец настоятельно советовал отведать окрошку.

Кроме того, он обратил внимание на разнообразие каш в России, таких как пшённая, гречневая, манная, ячневая, кукурузная и другие. Пользователь WeChat также отметил простоту изготовления хлеба.

С древних времён люди встречали уважаемых гостей хлебом и солью, поэтому он является символом русского гостеприимства, — сказал он.

Русский мёд, по словам жителя КНР, — лучший в мире. Шаурма и шашлык также произвели на него приятное впечатление. Он отметил, что заведения, где продают шаурму, можно «встретить на каждом углу».

Ранее граждане Китая восторженно описали блюда русской кухни, которые им удалось попробовать. В первую очередь они отметили борщ.

Одна из участниц обсуждения в WeChat рассказала, что находясь в России, ела это блюдо с супругом три раза в день — на завтрак, обед и ужин.