В Китае назвали пугающее США российское оружие Китай: российские АПЛ «Борей» пугают США

Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Россия располагает оружием, перед которым США бессильны. Речь идет об атомной подводной лодке проекта «Борей», имеющей на борту ракеты, которые американские ПВО перехватить не в стоянии, пишет китайская газета Baijiahao.

В публикации отмечается, что АПЛ «Борей» способна погружаться на глубину в 450 м. По этому и ряду других показателей она превосходит американскую субмарина «Огайо». Межконтинентальные ракеты, которыми вооружен «Борей», способны с легкостью преодолеть противовоздушную оборону США с помощью радиолокационных отражателей и средств электромагнитных помех. Кроме того, они могут изменять свою траекторию в полете. Мощь этих ракет способна уничтожить любой город США.

Эти «подлинные морские боги» действительно пугают США, — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в России проходят испытания новейшей подводной лодки «Генералиссимус Суворов», которая является вторым серийным ракетоносцем проекта «Борей-А». АПЛ будет оснащена межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».