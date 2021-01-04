Власти КНР назвали ложью версию США об утечке COVID из лаборатории в Ухани

https://static.news.ru/photo/f134efb0-4e80-11eb-b571-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/Global Look Press

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала ложью и слухами заявления заместителя советника президента США Мэтью Поттингера об утечке SARS-Cov-2 из лаборатории в Ухани.

Поттингер является высокопоставленным официальным лицом и вопреки ожиданиям всё ещё повторяет эту низкокачественную ложь и слухи, — цитирует РИА Новости представителя китайского МИД.

Она также призвала американские власти прояснить, является ли озвученная Поттингером версия его личным мнением или официальной позицией Вашингтона. Версия об искусственном происхождении коронавируса была опровергнута многими именитыми экспертами, в том числе американскими.

Как сообщал NEWS.ru, заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер заявил, что самой вероятной причиной возникновения международной эпидемии коронавируса является утечка из лаборатории в Китае. По его словам, в последнее время появляется всё больше свидетельств этого. Он сослался на «последние разведывательные данные», однако не стал вдаваться в детали и приводить какие-либо доказательства.

Власти США, включая действующего президента Дональда Трампа, регулярно обвиняют КНР в неспособности сдержать распространение коронавируса и сокрытии фактов. Это также объясняется тем, что китайские власти в конце 2020 года отнесли к государственной тайне результаты исследований о происхождении COVID-19. До публикации их будет проверять специальная комиссия, созданная при правительстве страны.