США сеют вражду с Россией, желая держать под контролем Европу и не давая ей шанса сблизиться с РФ, пишет обозреватель китайской газеты Huanqui Че Цзяньсинь. По его словам, Вашингтон сразу после распада СССР попробовал полностью уничтожить российскую экономику. США попробовали при этом навязывать России мечту об интеграции в пространство западного мира, но она не стала его частью. В итоге Вашингтон стал инициатором расширения НАТО на восток. Это ему требуется для контроля над Европой.

Но их (США. — NEWS.ru) цель состоит не только в том, чтобы задавить Россию, но и в том, чтобы получить контроль над Европой, — пишет журналист.

Как отметил Цзяньсинь, если отношения между Россией и Европой потеплеют, весь смысл существования НАТО и американского военного присутствия на материке исчезнет.

Он также напомнил о тесных российско-европейских экономических связях. По его словам, у Москвы есть энергоносители, а Европа владеет технологиями. В связи с этим для США запуск газопровода «Северный поток — 2» стал бы катастрофой, поэтому они так резко выступали против него.

Кроме того, Соединённые Штаты видят угрозу и в европейской валюте: евро составляет 19% мировых валютных резервов. Его практически также часто, как и доллар, используют в качестве платёжного средства.

Если в будущем евро обгонит доллар, а другие валюты ещё больше поглотят его долю, это в корне пошатнёт нынешнюю ситуацию, в которой США используют доллар для получения прибыли, не шевеля при этом и пальцем, — отметил обозреватель.

Он подчеркнул, что такое развитие ситуации серьёзно ударит по американскому мировому лидерству.

В числе «главного оружия» США Цзяньсинь назвал национальную валюту, технологии и военные действия. При этом он отметил, что процесс отказа от заокеанской валюты уже запущен.

Ранее турецкое издание Cumhuriyet подготовило материал, в котором сообщалось, что спецоперация России на Украине является прорывом осады, которую устроили США для Москвы с запада и юга, используя НАТО. Россию, по мнению авторов статьи, пытались окружить.