В Китае назвали главное оружие США, которое может навредить им самим Global Times: санкции США являются обоюдоострым мечом

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Санкции, которые накладывает Вашингтон, а также разжигаемые им конфликты в мире вредят не только соперникам Соединенных Штатов, но и им самим, считает обозреватель Global Times. По его мнению, создавая рычаги давления во всем мире, США не думают об ограниченности этих инструментов и о том, что злоупотребление ими в итоге навредит державе.

Опираясь на свою сверхвоенную мощь, США вводят санкции как рычаг по всему миру, исходя из своей высокотехнологичной, финансовой гегемонии и доступа к рынкам. Однако возможности этих инструментов ограничены. Они довольно эффективны при использовании в определенном диапазоне, но злоупотребление ими приведет к перерасходу, что в конечном итоге приведет к отказу, — говорится в материале.

Обозреватель указал на то, что подход США ослабляет их врагов, но также вредит им самим, в то время как путь Китая заключается в том, чтобы «развивать себя здоровым образом, говорить о сотрудничестве с каждой страной и влиять на мир своими идеями миролюбия и сотрудничества». По мнению автора публикации, Пекин ведет себя прагматично и приземленно, что позволит ему разработать грамотную стратегию, пока Вашингтон продолжит задействовать различные рычаги давления, «которые в конечном итоге сломаются».

6 марта председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что США проводят кампанию по сдерживанию Китая, несущую беспрецедентные вызовы для Пекина. Президент США Джо Байден в свою очередь отверг критические высказывания, подчеркнув, что претензии КНР не имеют большого значения.