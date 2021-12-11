В Китае назвали демократию американским оружием массового поражения

Китайское Министерство иностранных дел заявило, что США используют демократию в качестве оружия массового поражения. По мнению ведомства, с помощью демократии американцы разрушают страны, в которые лезут, сообщает германское издание Die Welt.

Так, как отмечают авторы издания, в Пекине отреагировали на виртуальный «саммит за демократию», который США организовали без представителей России и Китая. По мнению МИД КНР, это было сделано, чтобы провести линию идеологических предрассудков и вызвать раскол и конфронтацию между странами.

Ранее сообщалось, что внешняя политика Соединённых Штатов Америки приближается к катастрофе из-за слабости действующего президента Джо Байдена. Об этом заявил сенатор от штата Техас Тед Круз. По его словам, американцы ещё долго будут ощущать на себе последствия бегства из Афганистана.

Круз считает, что бегство американцев из Афганистана показало , что Вашингтон не может дать отпор противнику. По мнению политика, Байден не состоятелен в качестве президента страны.

По его словам, якобы планируемое вторжение России на Украину стало возможным из-за капитуляции Байдена перед президентом РФ Владимиром Путиным. Например, на это могла повлиять отмена санкций против газопровода «Северный поток — 2», заключил Круз.