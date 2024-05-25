В Китае нашли череп жившего миллион лет назад предка «человека-дракона»

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В Китае обнаружили череп предполагаемого предка «человека-дракона» и Homo sapiens, который жил миллион лет назад, сообщает Popular Mechanics. Ученые реконструировали один из трех черепов, найденных в районе Юньян.

Отмечается, что раньше исследователи относили эти останки к «юньсянскому человеку», Yunxian Man, — одному из предполагаемых видов вымерших человекообразных обезьян. Но результаты изучения, опубликованные на биологическом сервере bioRxiv, выявили вероятную связь между этим черепом и другой линией архаичных людей — предков Homo sapiens.

С помощью новых технологий ученые увидели, что останки «юньсянского человека» возрастом миллион лет относятся к более ранней ветке «человека-дракона» — Homo longi. Данный вид идентифицировали по черепу, который нашли во время раскопок в городе Харбин.

Ученые предполагают, что существо, которому принадлежала изученная кость, связано и с денисовцами — другим подвидом людей. Денисовский человек известен науке благодаря двум окаменелостям: фрагменту из Денисовой пещеры Алтайского края России и нижней челюсти с Тибетского плато.

Ранее сообщалось, что в Австрии во время ремонтных работ в погребе винодел из Гобельсбурга наткнулся на кости мамонта. По предварительным оценкам, во время ремонта удалось обнаружить останки как минимум трех доисторических животных этого вида. Эксперты считают, что возраст находки может составлять 30–40 тысяч лет.