В Китае напомнили про порочащие откровения американских чиновников Генконсул Китая в Белфасте напомнила про порочащие откровения американских чиновников

Фото: pixabay.com

Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан на своей странице в Twitter опубликовала цитаты американских политиков, которые признались во вмешательстве во внутренние дела других стран. Дипломат напомнила про высказывание бывшего госсекретаря Майка Помпео, который заявил, что власти США «обманывали и крали». Представитель КНР также указала на признание бывшего советника США по нацбезопасности Джона Болтона.

Мы лгали, мы обманывали, мы крали, — привела слова Помпео генконсул Мэйфан.

Дипломат также припомнила реакцию бывшего директора ЦРУ Джеймса Вулси на вопрос о вмешательстве в выборах в других странах, который ответил «ням, ням, ням».

Бывший сенатор США отставной полковник Ричард Блэк ранее написал на своей странице в Twitter, что власти и население США должны перестать винить во всём Россию. Он пояснил, что не Кремль ввёл ограничительные меры на экспорт угля, нефти и природного газа, а конгресс. Он добавил, что Вашингтон также причастен к тому, что Германия не запустила «Северный поток — 2». Он отметил, что принятые санкции не разрушили экономику России, а, наоборот, сделали её сильнее. По его словам, Москва быстро переориентировалась к работе в новых условиях.