В Китае начали производство российско-китайского самолёта

В Китае началось производство первого экземпляра российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929. Об этом сообщает издание «Цзефан Жибао».

Как сообщается , на данный момент проведены все подготовительные работы и положено начало производству первого экземпляра.

Ранее аналитик спрогнозировал третью мировую войну из-за сговора России и Китая. По его словам, конфликт может начаться из-за сговора России и Китая, которые захотят отобрать у Японии ряд территорий. Аналитик не объяснил, зачем России нападать на Японию, но пояснил свою позицию относительно Китая. По его мнению, в Пекине не захотят отказываться от спорных островов Сенкаку. Кроме того, агрессия в отношении Японии станет предупреждением в адрес США.

Белорусский лидер Александр Лукашенко также заявил, что Европа развязывает против Белоруссии, России и Китая гибридную войну, которая может привести к третьей мировой. Он увязал причину таких действий с несамостоятельной политикой стран Европейского региона, которые, по мнению Лукашенко, находятся в колониальной зависимости от США.