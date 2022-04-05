В Китае наблюдают за переходом немцев с газа на дрова

Граждане ФРГ из-за быстрого повышения цен на природный газ начали стихийно скупать дрова и дровяные печи, передаёт китайское издание Guancha, ссылаясь на публикацию телеканала CCTV News. При этом спрос, как на лес, так и на печи значительно превышает предложение. Поставщики попросту не справляются с огромным потоком заказов.

Обеспокоенные нехваткой природного газа, немцы начали нарасхват и запасаться дровами, чтобы подготовиться к отоплению на следующую зиму, — говорится в статье.

Власти Германии, тем временем сообщили, что норма хранения природного газа снизилась до 25%, призвав граждан и предпринимателей «максимально экономить газ».

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выступила против введения эмбарго на поставки российского газа, несмотря на очередной виток обострения отношений с Москвой. По её словам, это решение не позволит остановить действия на Украине, хотя и «повысит» цену на энергоносители.

В свою очередь, глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг сообщил, что экономика Германии рискует столкнуться с рецессией в случае полного отказа от импорта нефти и газа из России. Он добавил, что, в таком случае остро встаёт вопрос о мерах государственной поддержки компаний и шагах Европейского ЦБ для борьбы с ростом цен.