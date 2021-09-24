В Китае допустили возможность первого ядерного удара по США

Китай обеспокоен растущим присутствием США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также военным партнёрством AUKUS при участии Соединённых Штатов, Австралии и Великобритании. Бывший посол КНР при ООН Ша Цзукан в интервью Daily Mail заявил, что Пекин «должен быть готов к нанесению первого ядерного удара».

Он призвал китайские власти проводить ещё более жёсткую политику в отношении США. По словам дипломата, Пекин обязан пересмотреть политику применения ядерного оружия лишь в качестве «возмездия» на фоне экспансии Соединённых Штатов, которые «строят новые военные союзы» в регионе.

Политика Пекина, которая действует с 1960-х годов, дала моральное превосходство, но не подходит, если в ходе переговоров между Китаем и США не будет достигнута договорённость о том, что ни одна из сторон не применит ядерное оружие первой, — считает Цзукан.

Его заявление прозвучало на фоне информации о создании альянса QUAD, объединившего США, Индию, Японию и Австралию. До этого эти страны договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что в потенциальной войне с Российской Федерацией и Китаем у Соединённых Штатов мало шансов на победу. Такое мнение высказал бывший помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аарон Митчелл.

Политолог считает, что в случае военного конфликта с РФ или КНР Вашингтону понадобятся «огромные общенациональные усилия», каких США много поколений не знали. Кроме того, Митчелл полагает, что потенциальная война полностью истощит американскую армию.