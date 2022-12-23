В Китае дали мрачный прогноз по Украине Global Times: конфликт на Украине может стать жестче и интенсивнее из-за участия в нем США

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Конфликт на Украине может стать жестче и интенсивнее из-за непрекращающегося участия в нем США, сообщает китайская газета Global Times. Авторы публикации считают, что в глазах американских политиков поддержка Украины — синоним сохранения миропорядка, в котором они доминируют.

Конфликт может стать еще более жестким и интенсивным, поскольку Вашингтон не прекращает своего участия. В глазах американских политиков поддержка Украины — синоним сохранения миропорядка, в котором доминируют Штаты, — говорится в статье.

Авторы публикации считают, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в США и его выступление перед членами конгресса также стали «ясным сигналом» к готовности продолжать противостояние.

Смысл слов украинского лидера ясен: он хочет продолжать войну на истощение. Конфликтующие стороны не согласны по многим вопросам, а требования слишком разные, чтобы их согласовывать, — отмечается в статье.

Зеленский прилетел в США 21 декабря для переговоров с американским коллегой Джо Байденом. В тот же день Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Киеву.

Обозреватель Bloomberg заявил, что поездка Зеленского в США сигнализирует об отсутствии успехов Киева в конфликте с Россией. В Белом доме нарастает «усталость от финансирования» Украины. Агентство отметило, что поводом для волнений Киева должны считаться скептические настроения республиканцев, которые взяли большинство мест в палате представителей конгресса.